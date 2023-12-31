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الأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

12/31/2023 2:11:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية تطوير البورصة المصرية المصريون يسيطرون على 86.4% من تعاملات الأسهم بالبورصة في 2023 البورصة السعودية ترتفع بأكثر من 14% خلال عام 2023

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

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