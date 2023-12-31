الأحد 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
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