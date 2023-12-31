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رئيس الصين: إعادة توحيد البلاد مع تايوان حتمي

12/31/2023 2:11:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في خطابه بمناسبة العام الجديد يوم الأحد إن“إعادة توحيد” الصين مع تايوان حتمي مستخدما لهجة أكثر حزما مقارنة بتلك التي استخدمها العام الماضي قبل أسبوعين من انتخاب زعيم جديد لتايوان.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 يناير في وقت تشهد فيه العلاقات بين بكين وتايبه توترا. وتكثف الصين ضغوطها العسكرية لتأكيد فرض سيادتها على تايوان. والحكم في تايوان ديمقراطي.

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وتعتبر الصين أن تايوان جزء“مقدس” من أراضيها ولم تستبعد بكين أبدا استخدام القوة لإخضاع تايوان للسيطرة الصينية رغم أن شي لم يشر إلى تهديدات عسكرية في خطابه الذي بثه التلفزيون الرسمي.

وقال شي“توحيد الوطن الأم بأكمله حتمية تاريخية” لكن الترجمة الإنجليزية الرسمية لتصريحاته التي نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) استخدمت جملة أبسط وهي“الصين ستتوحد بكل تأكيد”.

وتابع قائلا“كل المواطنين أبناء الوطن الواحد على جانبي مضيق تايوان يجب أن يجمعهم شعور واحد ويتملكهم شعور الفخر بتجديد شباب الأمة الصينية”. وجاء في الترجمة الإنجليزية الرسمية“كل الصينيين” بدلا من“كل أبناء الوطن الواحد”.

وفي العام الماضي، اكتفى شي بالقول إن الشعبين على جانبي المضيق هم“أفراد من نفس العائلة” وعبر عن أمله في أن يتعاون الناس من الجانبين معا من أجل“التعزيز المشترك للرخاء الدائم للأمة الصينية”.

واعترضت الصين بشكل خاص على نائب الرئيس الحالي لاي تشينغ-تي، المرشح للانتخابات الرئاسية والمنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان والذي يتقدم في استطلاعات الرأي بهوامش متفاوتة، لأنها تعتبره صاحب موقف انفصالي خطر.

المصدر:

MENAFN31122023000202011048ID1107672356

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