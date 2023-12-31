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البيت الأبيض: البيانات الاقتصادية الحديثة تظهر زخماً حقيقياً في 2024

12/31/2023 2:11:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال جاريد برنستين رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض إن ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم العطلات وزيادة الأجور خلال الأشهر التسعة الماضية وارتفاع ثقة المستهلكين في الآونة الأخيرة، كل ذلك يشير إلى بداية جيدة لعام 2024.

وأضاف برنستين لبرنامج“فوكس نيوز صنداي” أن الرئيس جو بايدن سيواصل التركيز على خفض التكاليف بالنسبة للأمريكيين حال فوزه بولاية رئاسية ثانية.

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وتابع“إذا نظرت بالفعل إلى مسار الاقتصاد... أعتقد أنك ترى بعض الزخم الحقيقي الذي يجعلنا في بداية جيدة للعام الجديد”.

المصدر:

MENAFN31122023000202011048ID1107672355

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