البيت الأبيض: البيانات الاقتصادية الحديثة تظهر زخماً حقيقياً في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال جاريد برنستين رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض إن ارتفاع مستوى الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم العطلات وزيادة الأجور خلال الأشهر التسعة الماضية وارتفاع ثقة المستهلكين في الآونة الأخيرة، كل ذلك يشير إلى بداية جيدة لعام 2024.
وأضاف برنستين لبرنامج“فوكس نيوز صنداي” أن الرئيس جو بايدن سيواصل التركيز على خفض التكاليف بالنسبة للأمريكيين حال فوزه بولاية رئاسية ثانية.
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وتابع“إذا نظرت بالفعل إلى مسار الاقتصاد... أعتقد أنك ترى بعض الزخم الحقيقي الذي يجعلنا في بداية جيدة للعام الجديد”.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107672355
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