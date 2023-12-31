ارتفاع إيرادات السياحية التونسية 28% خلال عام 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت إيرادات السياحية بتونس بنسبة 28%، منذ بداية العام حتى 20 ديسمبر من الحالى، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، لتبلغ قيمتها 6.7 مليار دينار.
وذكر البنك المركزي التونسي فى بيان له أن إيرادات العمل فى قطاع السياحى زاد بشكل طفيف، بنسبة 2.5%، لتبلغ قيمتها 7.3 مليار دينار.
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وأشار البيان إلى أن تحسن حجم إيرادات السياحة والعمل، ساهم فى ارتفاع حجم مدخرات تونس من الدولار التي تحوّلت قيمتها من 22،9 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم توريد)، خلال ديسمبر 2022، إلى 26،2 مليار دينار (ما يعادل 118 يوم توريد)، حاليا.
وبالنسبة لخدمة الدين الخارجي فقد تجاوزت 11.2 مليار دينار، منذ بداية السنة حتى 20 ديسمبر 2023 ، مقابل قيمة 8،5 ميار دينار، خلال الفترة ذاتها من سنة 2022 وهو ما مثل زيادة بنسبة 31%.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107672354
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