محافظ الوادي الجديد: إنشاء وحدة حسابية مستقلة لصندوق استصلاح الأراضي

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط وافق على إنشاء وحدة حسابية مستقلة خاصة بصندوق استصلاح الأراضي ، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من يناير 2024.

وأوضح الزملوط – في بيان اليوم الأحد – أن القرار يهدف إلى حوكمة إيرادات الصندوق وتعظيم الاستفادة منها، وسرعة إنهاء الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالمستثمرين والمتعاملين مع الصندوق في ظل الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها الاستثمار الزراعي بالمحافظة.

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ويختص صندوق استصلاح الأراضي في الوادي الجديد بإدارة وتحصيل رسوم الأراضي الزراعية المؤجرة بكافة مناطق الوادي الجديد.

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