محافظ الوادي الجديد: إنشاء وحدة حسابية مستقلة لصندوق استصلاح الأراضي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط وافق على إنشاء وحدة حسابية مستقلة خاصة بصندوق استصلاح الأراضي ، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من يناير 2024.
وأوضح الزملوط – في بيان اليوم الأحد – أن القرار يهدف إلى حوكمة إيرادات الصندوق وتعظيم الاستفادة منها، وسرعة إنهاء الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالمستثمرين والمتعاملين مع الصندوق في ظل الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
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ويختص صندوق استصلاح الأراضي في الوادي الجديد بإدارة وتحصيل رسوم الأراضي الزراعية المؤجرة بكافة مناطق الوادي الجديد.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107672353
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