تركيا تنهي برنامج الودائع بالعملات الأجنبية في العام الجديد

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالصين تسهل طلبات الحصول على التأشيرة للسياح الأمريكيين الرئيس الصيني: بكين ستدعم وتعزز الانتعاش الاقتصادي في 2024 ارتفاع إيرادات السياحية التونسية 28% خلال عام 2023

تخطط تركيا لإنهاء برنامج الودائع المحمية بالعملات الأجنبية في العام الجديد، حسبما أفاد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.

قال شيمشك في تغريدة عبر منصة التواصل الاجتماعي“إكس”:“سيكون 2024 العام الذي يبدأ فيه التضخم السنوي في الانخفاض، وتزداد فيه كفاية الاحتياطيات، وينتهي نظام حماية النقد الأجنبي، ويبدأ التحسن الدائم في الحساب الجاري، وترسيخ الانضباط المالي”. أضاف:“سيشهد العام الجديد تعزيز أساس النمو المرتفع والمستدام”.

أُطلق البرنامج الضخم، المعروف أيضاً باسم“كيه كيه إم” (KKM)، في ديسمبر 2021 بهدف مخالفة اتجاه الدولرة في الودائع، وتعزيز العملة التركية.

“كيه كيه إم” يدعم الليرة التركية

صُمّم البرنامج من أجل تشجيع المزيد من الادخار بالليرة التركية، بدلاً من العملات الأجنبية من خلال ضمان عوائد على ودائع الليرة التي تعوض أي خسائر في أسعار الصرف.

كان برنامج“كيه كيه إم” أحد الأدوات المستخدمة لمحاولة دعم الليرة التركية عندما تعرضت لضغوط من تخفيضات أسعار الفائدة في بيئة تضخم مرتفعة، وهي سياسة نقدية شديدة التساهل كانت من بين الأفكار الاقتصادية غير التقليدية التي اتبعها الرئيس رجب طيب أردوغان.

عقب إعادة انتخابه في مايو الماضي، أقدم أردوغان على تغيير فريقه الاقتصادي، حيث عيّن مصرفيين سابقين في“وول ستريت”، وهم شيمشك وزيراً للمالية، وحفيظة جاي إركان محافظة للبنك المركزي، في محاولة لجذب المستثمرين الأجانب إلى تركيا.

إلغاء قواعد تنظيمية قديمة

بدأ المسؤولون عملية تطبيع السياسة من خلال إلغاء بعض القواعد التنظيمية القديمة، ورفع سعر الفائدة الرئيسي في تركيا، بما مجموعه 3400 نقطة أساس إلى 42.5%.

كان الخفض التدريجي في الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية أحد أهداف الفريق الجديد. ذكرت“بلومبرج نيوز” في يوليو الماضي أن تركيا ستتطلع إلى إنهاء البرنامج لأنه سيخلق ضغطاً على الليرة، واحتياطيات البنك المركزي، إذا اختارت أعداد كبيرة من المدخرين الانسحاب منها والتحول إلى الدولار مجدداً.

في نوفمبر الماضي، صرح شيمشك لـ”بلومبرج” بأن الخروج من“كيه كيه إم” يمكن تحقيقه دون الحاجة إلى أي حوافز، نظراً لتطبيع السياسة النقدية.

قال:“أكبر حافز لهذه الحسابات هو الإعفاء الضريبي”، مضيفاً:“سنجري تقييماً لهذا الوضع في العام المقبل. ولذلك فإن عملية الخروج من كيه كيه إم مستمرة بنجاح”.

ذكرت وكالة الأناضول المملوكة للدولة يوم الجمعة، أن البنوك التركية لن تقدم حسابات ودائع بالليرة محمية بالعملات الأجنبية للمدخرات الموجودة في حسابات الليرة العادية اعتباراً من أول يناير. ستواصل البنوك تقديم حسابات محمية بالعملات الأجنبية للودائع بالعملات الأجنبية.

انخفض إجمالي الودائع في الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية في تركيا بمقدار 30.4 مليار ليرة (1.03 مليار دولار) إلى 2.65 تريليون ليرة في الأسبوع المنتهي في 22 ديسمبر، وفقاً لبيانات الجهات التنظيمية المصرفية.

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