الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها بأسعار تنافسية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في إطار مبادرة“خير مزارعنا لأهالينا” بجودة عالية وبأسعار تنافسية، واحتفالا بأعياد الميلاد المجيد.
وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام مبادرة“خير مزارعنا لأهالينا” إنه تم ضخ كميات كبيرة من جميع السلع والمنتجات الغذائية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30%، وذلك من خلال 261 منفذا ثابتا منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية و33 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
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وأضاف أن المبادرة توحدت اليوم في 18 محافظة ب 18 منفذا متحركا لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر 125 جنيها لكرتونة البيض الأبيض والأحمر.
وأكد صالح أن المواطن في قلب وعقل القيادة السياسية، مشيدا بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باعتبار 7 أصناف من السلع“استراتيجية” حماية للمواطن ولرفع العبء عن كاهله، موضحا أن مبادرة“خير مزارعنا لأهالينا” مستمرة في تقديم دورها الإيجابي.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107672349
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