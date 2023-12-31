الزراعة تواصل ضخ السلع الغذائية في منافذها بأسعار تنافسية

MENAFN - Al-Borsa News) وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في إطار مبادرة“خير مزارعنا لأهالينا” بجودة عالية وبأسعار تنافسية، واحتفالا بأعياد الميلاد المجيد.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومنسق عام مبادرة“خير مزارعنا لأهالينا” إنه تم ضخ كميات كبيرة من جميع السلع والمنتجات الغذائية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 30%، وذلك من خلال 261 منفذا ثابتا منتشرين في جميع أنحاء الجمهورية و33 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

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وأضاف أن المبادرة توحدت اليوم في 18 محافظة ب 18 منفذا متحركا لبيع بيض المائدة للمواطنين بسعر 125 جنيها لكرتونة البيض الأبيض والأحمر.

وأكد صالح أن المواطن في قلب وعقل القيادة السياسية، مشيدا بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باعتبار 7 أصناف من السلع“استراتيجية” حماية للمواطن ولرفع العبء عن كاهله، موضحا أن مبادرة“خير مزارعنا لأهالينا” مستمرة في تقديم دورها الإيجابي.

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