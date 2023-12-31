محافظة الجيزة: افتتاح العديد من مشروعات الطرق ومحطات الصرف الصحى فى 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت محافظة الجيزة إنجازها العديد من المشروعات القومية والهامة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها وذلك ضمن خطة تم تنفيذها خلال عام 2023، مؤكدة على مواصلة المراحل التنفيذية خلال عام 2024 لتحقيق الاستفادة للمواطنين وضمان تنفيذ الأعمال بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة.

وتأتى على رأس المشروعات التي من المقرر أن يتم افتتاحها خلال 2024 والتي تنفذها محافظة الجيزة فى شبكة الطرق هى المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفارة ورصف شارع الملك فيصل بدءاً من منطقة المريوطية وحتى التقاءه مع طريق المنصورية بطول 1.5 كم وعرض 30م وذلك ضمن خطة المحافظة فى تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية الى المتحف المصرى الكبير، بالاضافة الى افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتغطية وإعادة تأهيل ترعة المريوطية فى المنطقة من شارع الملك فيصل وحتى كوبرى الصحابة ورصف طريق المريوطية الشرقي والغربي بطول 2.5 كم وعرض 70م .

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وانتهت محافظة الجيزة من أعمال مشروع تحسين الرؤية البصرية للطريق الدائرى ضمن خطه الدولة لتحسين وتجميل مسار الطرق المؤدية للمناطق الأثرية والمتحف المصرى الكبير وانهاء مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق المحطية بالمتحف.

كما يشهد قطاع الطرق بمحافظة الجيزة خلال عام 2024 التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محور عمرو بن العاص فى المنطقة من اعلى شارع الاهرام والملك فيصل وحتى الطريق الدائري الشمالى بمنطقة المنشية الى جانب رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص الموازى للمحور بطول 2 كم وربطه بعدداً من المحاور العرضية مع رصف متفرعاته ذلك المشروع الكبير الذى تنفذه المحافظة بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

كما يتم استكمال الاعمال الخاصة بكوبري البراجيل والذى يمثل القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد الواصل بين البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين بطول 1.5 كم وعرض 45 مترا بواقع 6 حارات مرورية والانتهاء من مشروع رصف وتوسعه طريق طراد النيل بدءا من منطقة المسبوكات وحتى المعهد العالى بأوسيم بطول 4 كم وعرض 25 م بالاضافة الى رصف وتطوير محور المتربة بدءاً من طريق 21 حتى كوبري الوسطى بطول 3 كم بأطفيح.

وضمن خطة محافظة الجيزة فى رفع كفاءة وتطوير الشوارع الجانبية يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 123 شارع بنطاق قري بنى مجدول والسوق بمركز ومدينة كرداسة وعدد 130 شارع فى 9 مناطق بمركز ومدينة اوسيم وهم (المسجد الكبير ووسط البلد و مسجد الثلاثة ودرب الشاهد ودرب عاصي والسوق ودرب النافذ ودرب بطيخ وسيدى عمر ) ورفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 21 شارع بمركز ومدينة ابو النمرس ورصف وتوسعه طريق 6 أكتوبر وطريق الشرطة ورفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 42 شارع بمتفرعات طريق مصر اسيوط بالعياط.

وقد شهد عام 2023 انجازات كبيرة حققتها محافظة الجيزة فى قطاع مياه الشرب والتى تمثلت فى رفع إنتاجية مياه الشرب من 2.2 مليون متر مكعب يوميا إلى 3 ملايين متر مكعب يوميا بعد التشغيل التجريبي لعدداً من المحطات الهامه الى جانب إحلال وتجديد محطات المياه بجزيرة الدهب والجيزة والتي تمثل 70% من الإنتاجية، بخلاف إحلال وتجديد شبكات المياه كما تم تطوير منظومة الصرف الصحى، حيث تم شراء معدات لتطهير الشبكات والتعامل مع الأمطار، واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي.

ومن المقرر خلال عام 2024 أن تقوم محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية بإنجاز عدد من المشروعات الأخرى على رأسها التشغيل التجريبي لمحطات الصرف الصحى بكفر الواصلين والكداية والصالحية والبرمبل وصول بمركز ومدينة اطفيح وتشغيل محطات الرفع للصرف الصحى بقرية الشيخ عتمان بالحوامدية وبقرية منيل شيحة وبقرى ميت شماس والمنوات وميت قادوس بمركز ومدينة أبو النمرس ومحطة رفع الصرف الصحى بقرية منشأة دهشور بالبدرشين.