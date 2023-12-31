محافظ الدقهلية: منح قروض لإقامة مشروعات لتوفير فرص عمل

MENAFN - Al-Borsa News) وجه محافظ الدقهلية أيمن مختار بضرورة تنشيط عمل كافة الجهات المانحة لتعظيم الاستفادة من القروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لابناء المحافظة لتوفير فرص عمل وإتاحة“حياة كريمة” لهم، مؤكدا أهمية أن تكون دراسات الجدوي للمشروعات المقدمة للحصول علي القروض دراسات دقيقة وحقيقية ضمانا لنجاح المشروع.

وشدد المحافظ على ضرورة نشر الوعي بين الشباب بجدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر من خلال كافة الوسائل بما يساهم فى الإقبال على القروض.

موضوعاتمحافظة الجيزة: افتتاح العديد من مشروعات الطرق ومحطات الصرف الصحى فى 2024 محافظ الوادي الجديد: إنشاء وحدة حسابية مستقلة لصندوق استصلاح الأراضي “المواصفات والجودة”: إصدار 1523 مواصفة قياسية خلال 2023

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم الأحد، مع ممثلي الجهات المانحة للقروض لإقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للمواطنين بحضور مدير عام مكتب محافظ الدقهلية باسم الشريف، ونائب مدير جهاز تنمية المشروعات طاهر الحسيني ومدير إدارة مشروعك عماد خضر ومدير إدارة بناء وتنمية القرية“صندوق التنمية المحلية” المهندسة نرمين فهمي ومدير جهاز شباب الخريجين وفاء عثمان.

وتناول الاجتماع المقترحات والأفكار التي تستهدف تنشيط عمل كافة الجهات المانحة بمحافظة الدقهلية لتعريف المواطنين بالقروض وشروط الحصول عليها والأقساط ومدد السداد والمميزات التي يحصل عليها المقترض لإقامة مشروعه وكيفية التسويق للمنتجات وذلك تيسيرا عليهم