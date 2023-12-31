محافظ الدقهلية: منح قروض لإقامة مشروعات لتوفير فرص عمل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وجه محافظ الدقهلية أيمن مختار بضرورة تنشيط عمل كافة الجهات المانحة لتعظيم الاستفادة من القروض لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لابناء المحافظة لتوفير فرص عمل وإتاحة“حياة كريمة” لهم، مؤكدا أهمية أن تكون دراسات الجدوي للمشروعات المقدمة للحصول علي القروض دراسات دقيقة وحقيقية ضمانا لنجاح المشروع.
وشدد المحافظ على ضرورة نشر الوعي بين الشباب بجدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر من خلال كافة الوسائل بما يساهم فى الإقبال على القروض.
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جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ الدقهلية اليوم الأحد، مع ممثلي الجهات المانحة للقروض لإقامة مشروعات لتوفير فرص عمل للمواطنين بحضور مدير عام مكتب محافظ الدقهلية باسم الشريف، ونائب مدير جهاز تنمية المشروعات طاهر الحسيني ومدير إدارة مشروعك عماد خضر ومدير إدارة بناء وتنمية القرية“صندوق التنمية المحلية” المهندسة نرمين فهمي ومدير جهاز شباب الخريجين وفاء عثمان.
وتناول الاجتماع المقترحات والأفكار التي تستهدف تنشيط عمل كافة الجهات المانحة بمحافظة الدقهلية لتعريف المواطنين بالقروض وشروط الحصول عليها والأقساط ومدد السداد والمميزات التي يحصل عليها المقترض لإقامة مشروعه وكيفية التسويق للمنتجات وذلك تيسيرا عليهم
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