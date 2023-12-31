الصين تسهل طلبات الحصول على التأشيرة للسياح الأمريكيين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت السفارة الصينية في واشنطن أن الصين قررت تبسيط طلبات الحصول على التأشيرة للسياح القادمين من الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يناير.
وهذه الخطوة هي الأحدث من جانب الصين لإنعاش السياحة وتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد حالة من الركود خلال جائحة كوفيد-19.
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وقالت السفارة في إفادة على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة إن المتقدمين للحصول على تأشيرة سياحية في الولايات المتحدة لن يحتاجوا بعد الآن إلى تقديم حجوزات تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق أو خطاب دعوة.
ومهدت بكين في وقت سابق الطريق لحاملي جوازات السفر من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا لزيارة البلاد بدون تأشيرة اعتبارا من الأول من ديسمبر.
وانخفض عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال جائحة كوفيد-19 بسبب السياسات الصارمة التي فرضتها الصين للسيطرة على الفيروس.
وارتفعت الرحلات الجوية الدولية إلى الصين منذ أن رفعت بكين العام الماضي القيود المتعلقة بالجائحة، لكنها لا تزال عند 60 بالمئة فقط من مستويات عام 2019.
المصدر:
MENAFN31122023000202011048ID1107672346
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