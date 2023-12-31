الصين تسهل طلبات الحصول على التأشيرة للسياح الأمريكيين

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت السفارة الصينية في واشنطن أن الصين قررت تبسيط طلبات الحصول على التأشيرة للسياح القادمين من الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يناير.

وهذه الخطوة هي الأحدث من جانب الصين لإنعاش السياحة وتعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد حالة من الركود خلال جائحة كوفيد-19.

موضوعاتالرئيس الصيني: بكين ستدعم وتعزز الانتعاش الاقتصادي في 2024 تركيا تنهي برنامج الودائع بالعملات الأجنبية في العام الجديد ارتفاع إيرادات السياحية التونسية 28% خلال عام 2023

وقالت السفارة في إفادة على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة إن المتقدمين للحصول على تأشيرة سياحية في الولايات المتحدة لن يحتاجوا بعد الآن إلى تقديم حجوزات تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق أو خطاب دعوة.

ومهدت بكين في وقت سابق الطريق لحاملي جوازات السفر من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا لزيارة البلاد بدون تأشيرة اعتبارا من الأول من ديسمبر.

وانخفض عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال جائحة كوفيد-19 بسبب السياسات الصارمة التي فرضتها الصين للسيطرة على الفيروس.

وارتفعت الرحلات الجوية الدولية إلى الصين منذ أن رفعت بكين العام الماضي القيود المتعلقة بالجائحة، لكنها لا تزال عند 60 بالمئة فقط من مستويات عام 2019.

المصدر: