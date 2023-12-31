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الشال الاقتصاد الكويتي مازال مكشوفا على تغيرات سوق النفط!

12/31/2023 2:02:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي هي أفضل وأهم وحدة لقياس تقدم أو تخلف اقتصاد البلد، لذلك حداثتها ودقتها وتفاصيلها في غاية الأهمية، فهي تماما مثل الأشعات والتحاليل لجسد الإنسان، وتزداد أهميتها إن كانت أوضاع الاقتصاد أو الجسد غير سليمة.
وقال التقرير إن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالكويت للربع الثاني من عام 2023، مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022، حيث تشير الأرقام إلى انكماش الاقتصاد الكويتي بالأسعار الثابتة بنحو -1.3%.
وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بعد الانكماش بالأسعار الثابتة نحو 9.98 مليارات دينار، أو نحو 32.6 مليار دولار، وسبب الانكماش الرئيسي من وجهة نظر الإدارة المركزية للإحصاء هو الهبوط الحاد في أسعار النفط من مستوى 113.5 دولارا للبرميل لمعدل الربع الثاني من عام 2022، إلى مستوى 78.3 دولارا للبرميل لمعدل الربع الثاني من 2023.
ومساهمة النفط بالأسعار الثابتة في ذلك الناتج بلغت 51.5%، وبالأسعار الجارية بحدود 48.1%، ما يعني أن الاعتماد الطاغي على النفط في تكوين الاقتصاد مستمر، يتغير وفق حركته فقط، فالاقتصاد مكشوف تماما على متغيرات سوق النفط، وهي خارج سلطة صانع القرار المحلي.
وجاءت مساهمة القطاعات الأخرى ضئيلة تاريخيا وما زالت، ما يعني أنه لا وجود لأي جهد لتنويع مصادر الدخل غير الكلام، فمساهمة الصناعات التحويلية بلغت نحو 7.4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي متراجعة بنسبة -1.6% بالأسعار الثابتة، وساهم قطاع الوساطة المالية والتأمين بنحو 9.0% مرتفعا من مساهمة بنسبة 8.7% للربع الثاني من عام 2022، وساهمت تجارة الجملة والتجزئة بنحو 3.8%، وساهم قطاع الخدمات ومعظمه حكومي، بنسبة 16%.

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