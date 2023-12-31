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3 55 مليارات دينار إجمالي استثمارات الأجانب في أسهم البنوك بنهاية 2023

12/31/2023 2:02:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير الشال الأسبوعي، إن قطاع البنوك الكويتية يعتبر هو الأكبر مساهمة في القيمة الرأسمالية للبورصة ونصيبه منها 60.3% كما في نهاية ديسمبر 2023، والأعلى مساهمة في أرباحها في نهاية الشهور التسعة الأولى من عام 2023 بنحو 59.3%، والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي غير المباشر، والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت حيث استحوذ على 45.9% من إجمالي سيولتها خلال 2023، وضمنه حظي بنك واحد - بيتك - على 49.3% من سيولة القطاع خلال الفترة المذكورة. وما بين نهاية عام 2022 ونهاية عام 2023، انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو -8.2%، وانخفضت قليلا مساهمة الأجانب النسبية فيه.
وتشير المعلومات المتوافرة حتى 27 ديسمبر 2023، إلى أن استثمارات الأجانب في القطاع انخفضت قيمتها المطلقة إلى نحو 3.551 مليارات دينار مقارنة مع نحو 3.909 مليارات دينار بنهاية عام 2022، وتعادل نحو 14.46% من القيمة الرأسمالية - السوقية - للقطاع، وقد كانت نحو 14.47% في نهاية عام 2022.
وانحصر تركيز ملكياتهم في خمسة بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 1.723 مليار دينار، وبحدود 1.381 مليار دينار في «بيت التمويل الكويتي»، ونحو 150.9 مليون دينار في «بنك الخليج» ونحو 145.8 مليون دينار في «بنك بوبيان»، ونحو 103 ملايين دينار في «بنك برقان». ذلك يعني أن نحو 98.7% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الخمسة، تاركين نحو 1.3% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، «بنك الكويت الوطني» أيضا، وبنسبة 24.49% من قيمته الرأسمالية، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانيا «بنك برقان» بنسبة الملكية البالغة 17.66%، بينما يأتي خامسا في قيمة الملكية المطلقة.
ويحتل «بنك الخليج» ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 14.88%، ويأتي كذلك ثالثا في قيمة تلك الملكية المطلقة، ومن ثم يأتي «بيت التمويل الكويتي» رابعا بنسبة ملكية بنحو 12.92%، بينما يأتي ثانيا في قيمة الملكية المطلقة.
وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية خلال الفترة كان من نصيب «البنك الأهلي الكويتي» وبنحو 61.60%، أو من نحو 1.25% في نهاية عام 2022 إلى نحو 2.02%. وأكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب «البنك الأهلي المتحد (الكويت)» حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو -48.65%، أي من نحو 0.37% من قيمته إلى نحو 0.19% من قيمته.

MENAFN31122023000130011022ID1107672312

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