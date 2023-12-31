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31 شركة بالسوق الأول استحوذت على 79 1% من سيولة البورصة في 2023

12/31/2023 2:02:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير الشال الأسبوعي، إن بورصة الكويت أنهت عام 2023 على انخفاض في مستوى سيولتها إضافة إلى انخفاض لمؤشر السوق العام، وبلغ إجمالي سيولة البورصة نحو 10.38 مليارات دينار وهي قيمة أدنى بنحو -29.5% عن ذلك الإجمالي لعام 2022 البالغ نحو 14.72 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى انخفاض معدل دوران الأسهم في سوق المال الكويتي من 33.6% لعلم 2022 إلى نحو 25.4%، حيث انعكس ذلك على انخفاض المعدل اليومي لقيمة التداول بنحو -28.9%، وبلغ نحو 42.9 مليون دينار مقابل نحو 60.3 مليون دينار لمعدل عام 2022.
وحظي السوق الأول (31 شركة) بنحو 79.1% من إجمالي سيولة البورصة، وحظي السوق الرئيسي (118 شركة) بنحو 20.9%، بينما كان توزيع السيولة لعام 2022 نحو 73.2% للسوق الأول (26 شركة) ونحو 26.8% للسوق الرئيسي (129 شركة)، أي أن توزيع السيولة بين السوقين كان أكثر عدالة وأفضل في عام 2022.
وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت أداء سلبيا مع نهاية عام 2023 مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2022، إذ بلغ مستوى 6.817.29 نقطة أي بانخفاض بنحو 474.83 نقطة أو بنسبة -6.5% مقارنة مع مستوى 7.292.12 نقطة. وكانت أعلى قراءة للمؤشر خلال عام 2023 قد تحققت بتاريخ 6 فبراير عندما بلغ 7.402.32 نقطة، وأدنى قراءة له سجلت في تاريخ 29 أكتوبر عندما بلغ 6.362.44 نقطة.
وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 40.91 مليار دينار، وعند مقارنة قيمتها مع نهاية عام 2022 نلاحظ أنها حققت انخفاضا بلغ نحو 2.941 مليار دينار أو نحو -6.7%. وبلغ عدد الشركات التي ارتفعت قيمتها 57 شركة، في حين سجلت 89 شركة انخفاضات متباينة، بينما لم تتغير قيمة 3 شركات.
وجاء أكبر ارتفاع مطلق في القيمة من نصيب قطاع التأمين بنحو 296.8 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بارتفاع بنحو 105.7 ملايين دينار، بينما حققت قيمة قطاع الصناعة انخفاضا بنحو 703.4 ملايين دينار.
وعلى مستوى الشركات المدرجة، حققت شركة «مجموعة الخليج للتأمين» أعلى ارتفاع في القيمة الرأسمالية بنحو 246.2 مليون دينار، تلتها شركة «إيفا للفنادق والمنتجعات» بارتفاع بنحو 128.7 مليون دينار مقارنة بقيمتيهما في نهاية عام 2022.
ومازال قطاع البنوك هو القطاع المهيمن بمساهمته في قيمة شركات البورصة بنحو 60.3%، وسيولته البالغة نحو 45.9% من جملة سيولة البورصة. وحصد قطاع الخدمات المالية نحو 9.4% من القيمة الرأسمالية للبورصة وعلى نحو 21.1% من سيولتها، أي أن مساهمته في السيولة 2.2 ضعف مساهمته في القيمة الرأسمالية، ما يعني ارتفاعا كبيرا في مستوى سيولته. بينما كان قطاع الاتصالات ثالث أكبر المساهمين بنحو 8.3% من قيمة شركات البورصة، وحاز نحو 6.1% من سيولتها.
ولو قبلنا بربحية الشهور التسعة الأولى من عام 2023 مؤشرا على ربحية العام بكامله لـ 143 شركة مشتركة ما بين الفترتين، نلاحظ ارتفاعا في مستوى الربحية بحدود 30.8% ببلوغها نحو 2.065 مليار دينار مقارنة بنحو 1.579 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2022، أي أن مسار الربحية الصاعد مخالف لمسار الأسعار.
وبلغ عدد الشركات الرابحة نحو 106 شركات من أصل 143 شركة أعلنت بياناتها المالية، حيث حققت الشركات الرابحة نحو 2.156 مليار دينار، خصم منها نحو 90.1 مليون دينار مثلت نصيب خسائر 37 شركة.
وساهم قطاع البنوك بنحو 59.3% من أرباح البورصة المطلقة، تلاه قطاع الاتصالات بنحو 13.4% من الأرباح، وشارك 11 قطاعا من أصل 13 قطاعا ناشطا بالباقي، أو 27.3% من تلك الأرباح المطلقة. وعلى مستوى الشركات.
وكان أكبر المساهمين في أرباح البورصة «بيت التمويل الكويتي» الذي حقق أرباحا مطلقة بنحو 461.5 مليون دينار، يليه «بنك الكويت الوطني» بنحو 431.1 مليون دينار، بينما حققت شركة «المزايا القابضة» خسائر هي الأعلى بنحو 23.1 مليون دينار، تلتها شركة «آسيا كابيتال للاستثمار» بخسائر بنحو 17.1 مليون دينار.
وعند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة طبقا لآخر البيانات المتوافرة والمحسوبة على أساس سنوي ومقارنتها مع نهاية عام 2022 وفقا للجدول المرفق، نلاحظ أن مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) بلغ نحو 13.9 ضعفا مقارنة بنحو 17.3 ضعفا، أي تحسن.
وبلغ مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.5 ضعف. وارتفع معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 9.6% مقارنة بنحو 7.8%، وارتفع كذلك معدل العائد على إجمالي الأصول (ROA) إلى نحو 1.7% مقارنة بنحو 1.3% في نهاية عام 2022.
وقال الشال: «ذكرنا في تقرير العام الفائت حول الأداء المحتمل للبورصة في عام 2023 أنه لن يكون أداء جيدا، وذلك ما حدث، وسار المؤشر العام مسارا معاكسا لمسار مستويات الربحية الصاعد للشركات المدرجة ما أدى إلى انخفاض أو تحسن مكرر الربحية (P/E)، ذلك يعني أن التأثير السلبي جاء لمبررات جيوسياسية في الغالب».
وربما كان من الممكن أن تحقق بورصة الكويت أداء أفضل في الربع الأخير من العام لولا الحرب على غزة التي هبطت بالمؤشر العام إلى أدنى مستوياته بتاريخ 29 أكتوبر الفائت وإن استعادت نحو 454.85 نقطة في آخر شهرين من العام.
ولم تكن بورصة الكويت الوحيدة التي حققت أداء سالبا خلال العام وإن كانت الأعلى خسائر، فقد شاركتها الأداء السالب 3 أسواق أخرى في إقليم الخليج لقطر ومسقط وأبوظبي. ونعتقد أن أداء البورصة لعام 2024 قد يكون أفضل، فالاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة على المستوى العالمي، واحتمال تحقق تسويات للأحداث الجيوسياسية، وتشكيل إدارة عامة جديدة على المستوى المحلي، إضافة إلى هبوط أسعار الأسهم الكويتية رغم تحسن مستويات الربحية، كلها داعمة لذلك الأداء ما لم يحدث ما هو غير متوقع، وتظل توقعات قابلة للخطأ.

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