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الذهب يدخل عام 2024 مع تطلعات إلى مستويات سعرية جديدة

12/31/2023 2:02:47 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يدخل الذهب العام الجديد 2024 مع تطلعات إلى مستويات سعرية جديدة بعد أن أنهى العام 2023 على ارتفاع قياسي عند 2062 دولارا أميركيا للأونصة وبنسبة صعود بلغت 13% على أساس سنوي.
وقال التقرير إن المستثمرين في أسواق الذهب يتوقعون ارتفاعات سعرية قياسية العام المقبل في وقت تدعم هذه التحليلات عدة عوامل رئيسية أهمها التوجه الحذر في خفض أسعار الفائدة الأميركية واستمرار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ومشتريات البنوك المركزية من المعدن الأصفر.
وأضاف أن الأداء القوي المفاجئ للذهب عام 2023 كان مدفوعا بمشتريات قوية للبنوك المركزية وهو ما يتوقع أن يستمر في 2024 إضافة إلى المشتريات المتواصلة لصناديق التحوط العالمية وكل هذا يشير إلى استمرار لجوء المستثمرين إلى الملاذ المالي الآمن وهو الذهب خصوصا مع الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية.
وأوضح أن مجموعة (جي.بي.مورغان) الاستثمارية العالمية أشارت في تحليلات لها إلى أن الذهب سيشهد ارتفاعا كبيرا في منتصف عام 2024 مع ذروة سعرية عند 2300 دولار للأونصة بسبب التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأميركية وأن مجلس الذهب العالمي هو الآخر توقع انخفاضا في أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 75 إلى 100 نقطة «مما يمكن ان يترجم إلى مكاسب قدرها 4% للمعدن النفيس».
وذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) ألمح إلى خفض سعر الفائدة خلال شهر مارس المقبل وسط إشارات إلى أن التضخم في الولايات المتحدة بدأ يهدأ مما عزز التوقعات بتخفيضات متعددة في أسعار الفائدة خلال العام المقبل وما بعده.
وتوقع أن تحذو البنوك المركزية الكبرى الأخرى حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سياسة خفض الفائدة «في وقت تؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط وإطالة مدة العدوان على غزة إلى تحفيز الطلب على الذهب كملاذ آمن».
وقال التقرير إن العقود الآجلة للذهب (تسليم فبراير 2024) أقفلت عند 2071 دولارا للأونصة بينما انخفض مؤشر سعر صرف الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسية الأخرى ليصل إلى 101.2 نقطة.
وبين أن الأسواق تنتظر ظهور المزيد من البيانات الاقتصادية في الأيام المقبلة لبناء التوقعات بشأن سياسة البنك المركزي الأميركي المستقبلية حيث سيصدر محضر اجتماع السياسات الأخير وتقرير الوظائف الأميركية الشهري في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وعن السوق المحلي أشار التقرير إلى أن سعر الذهب عيار (24) أقفل عند 20.4 دينارا للغرام أما عيار (22) فوصل إلى 18.7 دينارا للغرام أما الفضة فأغلقت عند 280 دينارا للكيلو غرام.

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