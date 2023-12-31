في ظل تغيرات متسارعة كيف تدير مؤسسة غير ربحية؟

MENAFN - Al-Anbaa) يمكن أن تمثل إدارة المؤسسات التي لا تهدف إلى الربح تحديا بغض النظر عن حجم المؤسسة أو مهمتها.لتطوير وضمان مؤسسة صحية، يجب أن تتضمن استراتيجية الإدارة قدرا من الابتكار والتعلم المستمر والقدرة على التكيف.وقد كان العامان المنصرمان مرهقين للعمل في الإدارة غير الربحية، حيث كان على معظم المؤسسات غير الربحية تحمل تكلفة إلغاء فعاليات جمع التبرعات الحيوية، وخسارة شركاء الشركات والممولين الآخرين، وعدم القدرة على تلبية متطلبات الممولين للحصول على المنح.كان الابتكار والتغيير والتعلم المستمر أمرا أساسيا أثناء الجائحة، سواء كان ذلك لإيجاد طرق للوصول إلى المانحين من خلال القنوات عبر الإنترنت، أو العثور على رعاية الشركات للأحداث الافتراضية، أو جمع التبرعات عبر الإنترنت من المانحين الحاليين الذين لم يتبرعوا أبدا عبر الإنترنت.ولكن ببطء، أصبحت هذه التغييرات هي القاعدة الجديدة ويتعلم العالم غير الربحي الآن أن يتطور في الاتجاه الصحيح.في هذا التقرير، نساعد المؤسسات غير الربحية على النجاح من خلال بعض نصائح الإدارة الفعالة.

كيفية إدارة المؤسسات غير الربحية

1- القدرة على التكيف أمر أساسي

- إذا علمتنا الجائحة أي شيء، فهو ضرورة التحلي بقدر من المرونة.

- ولا عجب في ذلك، بعد أن تطلبت السنوات الماضية من قادة المؤسسات غير الربحية التكيف بسرعة مع البيئة المتغيرة، والتحول إلى تقديم الخدمات الافتراضية، وإيجاد طرق مبتكرة لتطوير برامجهم، وإدارة مؤسساتهم بشجاعة.

- وقد كشف أحد الاستطلاعات، عن أنه وفقا لـ 40.5% من القادة، كانت القدرة على التكيف أهم سمة اعتادوا عليها للنجاح خلال تلك الأوقات، يليها الإبداع بنسبة 16.22%.

- وتعد القدرة على التكيف أمرا أساسيا في الإدارة غير الربحية، ولن تجلب السنوات القادمة سوى المزيد من الإمكانات للإبداع.

طرق إعداد مؤسستك غير الربحية للتغيير:

- يمكن أن تساعد إعادة تنظيم الموظفين وإعادة ترتيب أولوياتهم، وحتى الارتقاء بقدراتهم، في مراعاة احتياجات الدعم الإضافية.

- يساعد تجديد منصات الاتصال الرقمية مثل موقع ويب أو تطبيق على التواصل مع أفراد المجتمع المحتاجين.

- كذلك العثور على قيادة مجلس إدارة مستعدة وجاهزة لمواجهة التحدي في دعم مهمة مؤسستك غير الربحية.

2- ركز على المتبرعين الجدد من الشباب

- إن التحول النموذجي الناجم عن الوباء، إلى جانب الزيادة في عدد المتبرعين من جيل الألفية وحتى من الجيل زد، يعني أن مؤسستك غير الربحية تحتاج إلى إيجاد نهج لجمع التبرعات يجذب شرائح عمرية أصغر سنا.

- تشكل هذه الأجيال الآن أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة ويستخدم 95% منهم الهواتف الذكية.

فيما يلي بعض الحقائق المذهلة حول هؤلاء المانحين الذين يجب أن تعرفهم كقائد غير ربحي:

- يحتاج جيل الألفية إلى الوجود الرقمي للمنظمات غير الربحية ليشعروا بالراحة في اختيار المكان الذي تذهب إليه تبرعاتهم.

- يتميز جيل الألفية والجيل زد بالشعور بالمسؤولية الاجتماعية والتحمس لفكرة التغيير الاجتماعي والرغبة في إحداث الفرق.

- يرغب المتبرعون الشباب في معرفة كيفية استخدام تبرعاتهم بفاعلية، ومشاركة القضية التي يهتمون بها والتأثير الذي يساعدون في إحداثه.

المحافظ الرقمية هي الحل:

- هناك خيارات مثل غوغل باي (Google Pay) وآبل باي (Apple Pay) تجعل العطاء يبدو سهلا بالنسبة لهم، ومن المرجح أن يتبرعوا للجمعيات الخيرية التي لديها مثل هذه الخيارات.

ماذا يعني هذا بالنسبة لمؤسستك غير الربحية؟

- يجب أن يكون التركيز في الأيام المقبلة على إضافة خيارات دفع سريعة إلى نموذج التبرع عبر الإنترنت.

- اجعل مشاركة وسائل التواصل الاجتماعي أسهل حتى ينجذب هؤلاء المانحون إلى حملاتك.

- استخدم موقع ويب محسنا للجوال وصفحات تبرع حتى يجد المتبرعون الأصغر سنا أنه من المناسب التعرف على مهمتك.

3- أضف الطابع الشخصي على محتوى جمع التبرعات والتسويق الخاص بك

- من خلال فهم كيفية تفكير المانحين الشباب وما يبحثون عنه في مؤسسة غير ربحية، يمكنك وضع استراتيجية للعثور على أفضل طريقة لاستهداف مانحين جدد وتحويل المانحين الحاليين إلى داعمين على المدى الطويل.

فيما يلي بعض الطرق للتواصل بشكل أفضل مع جميع الجهات المانحة وتحسين جهود جمع التبرعات من خلال المحتوى في مؤسستك:

أ- التخصيص هو المفتاح. قم بإجراء استطلاعات رأي للمانحين الجدد لمعرفة نوع المحتوى الذي يرغبون في رؤيته ومجالات برامجك التي يهتمون أكثر بدعمها.

ب- كن شفافا قدر الإمكان. قم بتضمين رسوم بيانية حول نجاحاتك الأخيرة، وصور للمجتمعات التي تخدمها بنشاط، ومحتوى الفيديو، والمحتوى الرقمي الجذاب الآخر الذي يسهل الوصول إليه ويظهر بوضوح قيمة مؤسستك غير الربحية.

ج- استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لصالحك. تواصل مع المؤسسات غير الربحية الأخرى التي تعمل في مجالات خدمة أو مجتمعات مماثلة واطلب التعاون في محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

د- كن مبدعا في محتوى رسائلك الإلكترونية. اجعله محتوى قيما عن مؤسستك.

خاطب المتبرعين بأسمائهم الأولى، وأضف الصور ورسائل الدعوة إلى العمل.

4- طور أدواتك

- لكي يكون لديك استراتيجية مناسبة لجمع التبرعات، فأنت بحاجة إلى الأدوات المناسبة.

- قم بالترقية إلى أداة عبر الإنترنت تتيح لك إدارة حملات التمويل الجماعي - وجمع التبرعات من نظير إلى نظير لمزيد من المشاركة والتواصل والتبرعات.

- اختر أداة تتيح لك إنشاء حدث عبر الإنترنت، وإضافة تذاكر غير محدودة، وتحديد الخصم الضريبي لكل تذكرة، وإرسال إيصالات تلقائية، وإدارة التذاكر المبيعة ومعلومات المشترين في الواجهة الخلفية.

- مثل هذه الأحداث أسهل في التسويق عبر الإنترنت وأفضل لجذب المانحين الأصغر سنا.

5- اختيار مجلس إدارة من خلفيات ثقافية متنوعة

- يجب أن يعكس مجلس إدارتك تنوع المجتمع الذي تخدمه مؤسستك غير الربحية.

- يسمح هذا لمؤسستك غير الربحية باكتساب اتصالات مفيدة مع جميع أعضاء المجتمع، مما يؤدي إلى متبرعين جدد محتملين. كما أنه يظهر للمجتمع أنك تقدر توسيع الوعي الثقافي لمؤسستك.

- يمكن أن يؤدي الحفاظ على مجلس إدارة متنوع إلى تحسين ثقافة مؤسستك غير الربحية ويجعل موظفيك يشعرون بمزيد من التقدير كعضو في فريقك.

6- فكر في موظفيك

- يبدأ خلق ثقافة أفضل بمعاملة موظفيك باحترام ورعاية. بعد كل شيء، هم الذين ينفذون مهمتك بنشاط ويدعمون أهداف مؤسستك غير الربحية.

- يجب أن يشعروا بالدعم والتقدير بشكل صحيح، مع التركيز على التوازن بين العمل والحياة الذي غالبا ما يتم تجاهله في العالم غير الربحي.



7- ركز على المهام- قد تبدو هذه النصيحة بديهية، ولكن بعد كل الضغوط على مدار العامين الماضيين، قد يسهل نسيان هدفك الأصلي.- يجب أن تحتفي بقدرتك على التكيف مع الأوقات غير المستقرة والاستفادة من كل ما تعلمته لإعادة التركيز واستعادة الزخم.- ضع في اعتبارك التغييرات أو الإجراءات التي ستساعدك على الاستمرار في خدمة مهمتك هذا العام.- قد تقوم أنت وفريقك بإجراء التحليل الرباعي (SWOT) للنظر في هذه التغييرات - بالنظر إلى نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لمعرفة كيف يمكن أن تخدمك تعديلاتك الأخيرة في المستقبل.