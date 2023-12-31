جدة التاريخية تستضيف برامج ثقافية وفنية وضوئية

جدة – أصداف نيوز:

تستضيف المنطقة التاريخية في مدينة جدة العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة التي تعكس جوهر الهوية وروح المجتمع، ومنها مشاركة العديد من الفنانين العالميين والإقليميين بعروض فنية ساحرة تجمع بين الضوء والصوت، وسحر الألوان بتناغم أسطوري يلتقي من خلاله الفن التقليدي مع الفن المعاصر، عبر برنامج“بلد الفن” في نسخته الأولى.

ومن أبرز فعاليات هذا البرنامج“معرض سندباد”، الذي اُفتتح الأربعاء الماضي في نسخته الثالثة بمنطقة جدة التاريخية، تحت شعار“إني أرى اليابسة”، ويستمر المعرض حتى التاسع من مارس المقبل، مستلهمًا فقراته من الرحلات والسفر، كتاريخ وإرث ثقافي له خصوصية بيئية وجغرافية، مشتركًا مع الثقافة الإنسانية، أو متشابهًا في بعض الجوانب التاريخية، حيث أسهمت تلك الرحلات في تعريف مفهوم الوطن، والتكيف مع الأماكن والمساحات المشتركة، متجاوزًا الحدود الجغرافية، ومتضمنًا التقدير العميق للأرض في وعينا الفردي والجماعي.

كما سيطلق البرنامج، العنان للخيال من خلال معرض“شيء ما سيكون”؛ الذي سيدشن في الرابع من يناير المقبل؛ للوقوف على فكرة أن الأشياء مستقلة، حيث يتعمق المعرض في المجهول، ويتأمل فكرة أن الأشياء سواءً كانت طبيعية أو صناعية أو مجردة، تتفاعل مع بعضها بعضًا بشكل مستقل عن الإدراك البشري؛ ما يجعلنا نحلّق ونغوص في أعماق رحلة إعمار المنطقة العريقة بجدة التاريخية، والمعروفة أيضًا باسم“البلد”، من خلال عرض سلسلة من المجسمات الفنية، وتقديم عروض يومية تستمر حتى التاسع من مارس المقبل لبعض الفنون المتميزة لفنانين إقليميين وعالميين، وذلك في بيت الشربتلي، والخنجي الصغير، وفي بيت أرامكو، وتحديدًا في السابع من يناير المقبل.

أما معرض“المدن الحارة”، فسيسلط الضوء على عواصم العالم العربي؛ للتعرف على كيفية تكيف سكانها مع المناخ القاسي في مناطقهم، وإن كانت حلول التصميم المعماري الموجودة تساعد في التأقلم مع المناخ، وسيظهر المعرض كذلك كيفية دمج المعماريين بين لغة الماضي والتقنيات الحديثة للاستجابة لتحديات المستقبل.

ومن البرامج الذكية الواعدة، برنامج“سماع” الذي يولي اهتمامًا خاصًّا بالأشكال الصوتية، التي يتم صنعها من خلال الصوت والموسيقى فترسخ في الذاكرة، عبر ممارسة الاستماع العميق، حيث يعزز البرنامج مبادئ التعلم المبكر الذي يركز على التكرار والمشاركة، وسرد القصص المشابهة لمنهجية التعلم التي كان يتبعها أسلافنا، وسيقدم الفنانون المدعوون لهذا البرنامج قيمة تعليمية وترفيهية لتشكل ذكرى سماعية يستمتع بها الأجيال.

كما سينظم برنامج“سماع” فعالية بعنوان“شارع المعلقات” في الأول من شهر يناير احتفالًا بعام الشعر العربي، بالإضافة إلى تجربة“أصوات البلد” في الثاني عشر من يناير المقبل، وسيستضيف“بلد الفن” برنامج“جدة الدولي للجاز” في الخامس والعشرين من يناير المقبل، وكذلك تجربة“سوق المواهب” في الأول من فبراير المقبل، وتجربة“زقاق النجوم” في الثاني من الشهر نفسه.–واس