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هيئة فنون العمارة والتصميم تطلق النسخة الأولى من جائزة الميثاق

12/31/2023 10:23:14 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض – أصداف نيوز:

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم جائزة ميثاق الملك سلمان العمراني في نسختها الأولى، وذلك احتفاءً بالمشاريع العمرانية التي تميزت في تبني قيم الميثاق، وأسهمت في تحفيز الممارسين والمختصين؛ لإنتاج مخرجات ذات جودة عالية.
وتأتي الجائزة لتسهم في تحقيق أهداف الميثاق في تعزيز المشاريع العمرانية ذات الامتياز، حيث تشمل ثلاثة مسارات وهي: مسار (المشاريع المبنيّة) لملاك المشاريع وشركات التصميم، ومسار (المشاريع غير المبنيّة) لشركات التصميم، ومسار (مشاريع الطلاب) لطلاب الجامعات، مع اعتبار الشروط التفصيلية المتعلقة بكل مسار، وخضوع المشاركات للتقييم وفق معايير واضحة.

يُذكر أن ميثاق الملك سلمان العمراني أُطلق في شهر نوفمبر من عام 2021 م، ويترجم مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في وضع نهج عمراني وطني معاصر، يعزز الهوية الوطنية العمرانية.
وصَحِبَ إطلاق مبادرة الميثاق تنظيم معارض ولقاءات تعريفية بالميثاق والعديد من الأنشطة، ولقاءات عامة عن فنون العمارة والتصميم في مختلف مدن ومناطق المملكة، إضافةً إلى المشاركة في عدة أحداث ومناسبات دولية.–واس

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