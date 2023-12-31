اتفاقية بين المقاصد والهيئة الطبية الدولية لمعالجة اللاجئين السوريين

اتفاقية بين المقاصد والهيئة الطبية الدولية لمعالجة اللاجئين السوريين
التاريخ
12/31/2023 10:10:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اتفاقية مع الهيئة الطبية الدولية لمعالجة اللاجئين السوريين والعرب.
وقع الإتفاقية عن المستشفى، اليوم الأحد، مديره العام الدكتور علي السعد بني نصر، وعن الهيئة المدير التنفيذي احمد البواعنة.
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