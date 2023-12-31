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اتفاقية بين المقاصد والهيئة الطبية الدولية لمعالجة اللاجئين السوريين

12/31/2023 10:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - وقع مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق زكاة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اتفاقية مع الهيئة الطبية الدولية لمعالجة اللاجئين السوريين والعرب.


وقع الإتفاقية عن المستشفى، اليوم الأحد، مديره العام الدكتور علي السعد بني نصر، وعن الهيئة المدير التنفيذي احمد البواعنة.

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