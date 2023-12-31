غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية حدودية

غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية حدودية
التاريخ
12/31/2023 10:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعرضت بلدات لبنانية حدودية، اليوم الأحد، لقصف وغارات جوية إسرائيلية، بحسب مصدر أمني لبناني.
وقال المصدر، إن بلدات، مروحين، وأطراف منطقة جبل البلاط، وعلما الشعب من جهة اللبونة - الناقورة، وأطراف بلدة راميا، تعرضت لغارات إسرائيلية.
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