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صدور إرادات ملكية سامية اليوم الاحد

12/31/2023 10:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر في الجريدة الرسمية نص الإرادة الملكية بقانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار.

كما صدرت الإرادة الملكية بنظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم الاحد.

وصدرت الإرادة الملكية بقانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية اليوم الاحد.

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