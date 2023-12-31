صدور إرادات ملكية سامية اليوم الاحد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر في الجريدة الرسمية نص الإرادة الملكية بقانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار.
كما صدرت الإرادة الملكية بنظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية اليوم الاحد.
وصدرت الإرادة الملكية بقانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية اليوم الاحد.
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