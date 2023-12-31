هآرتس: إصابة 13 جنديا إسرائيليا بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية

هآرتس: إصابة 13 جنديا إسرائيليا بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية
التاريخ
12/31/2023 10:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة هآرتس العبرية، أن 13 جندياً إسرائيلياً، أصيبوا بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت قناة الجزيرة، أن عدداً من جرحى الجيش الإسرائيلي، نُقلوا من قطاع غزة عبر سيارات إسعاف عسكرية إلى مستشفيات إسرائيلية.
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