صدور إرادة ملكية سامية بـ الشمايلة

صدور إرادة ملكية سامية بـ الشمايلة
التاريخ
12/31/2023 10:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد، نص إرادة ملكية سامية بتعيين جمال الشمايلة مفوضا عاما لحقوق الإنسان لمدة 3 سنوات.
وتالياً الإرادة الملكية:
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