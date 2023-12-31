35 شهيداً في غارات متواصلة على خان يونس منذ فجر اليوم
التاريخ
12/31/2023 10:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 35 فلسطينياً، اليوم الاحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وكان قد استشهد طفلتين في قصف بمحيط المستشفى الأوروبي.
وارتقت سيدة بقصف استهدف مدرسة بدير البلح.
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