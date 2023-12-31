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35 شهيداً في غارات متواصلة على خان يونس منذ فجر اليوم

12/31/2023 10:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استشهد 35 فلسطينياً، اليوم الاحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان قد استشهد طفلتين في قصف بمحيط المستشفى الأوروبي.

وارتقت سيدة بقصف استهدف مدرسة بدير البلح.

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