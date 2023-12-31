تسجيل 12 مليون دقيقة اتصال في الأردن خلال الربع الثالث من 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، تقريرها الإحصائي الذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثالث من العام 2023، لخدمات الهاتف الثابت، والمتنقل والإنترنت عريض النطاق، والخطوط المؤجرة.



وبحسب التقرير، بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة 492824 مشتركا للربع الثالث من العام 2023، وحصد القطاع المنزلي ما نسبته 67% من المجموع الكلي، وما نسبته 33 % للقطاع التجاري.



وفيما يتعلق بخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة، أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 12 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثالث، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 88% و12 % دقائق اتصال للحركة الهاتفية الدولية.



من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ 7 ملايين و861 ألفا و625 اشتراكا حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023، موزعة على اشتراكات 74 % للدفع المسبق، و26 % للدفع اللاحق، وبلغ عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل 5002 اشتراك، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 8 مليارات دقيقة، موزعة على 97 % محليا، و3 % دوليا.



وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي 291 مليون رسالة نصية، فيما بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل 68.4 % ، وفقا لعدد السكان.



وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشار التقرير إلى تسجيل 805434 اشتراكا، بنسبة انتشار بلغت 34 % ، وبلغ حجم استخدام بيانات الانترنت الثابت عريض النطاق حوالي مليار جيجا بايت، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ 423 جيجا لكل مشترك.



وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت حوالي 20 ألف اشتراك في نهاية الربع الثالث من العام 2023.