الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل اثنين من جنوده خلال القتال في غزة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش منذ بدء الهجوم البري إلى 172 قتيلا، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، مقتل 150 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شخصا و286 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح القدرة أن ذلك يرفع حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى 21 ألفا و822 قتيلا و56 ألفا و451 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن من بين القتلى وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، خطيب المسجد الأقصى يوسف سلامة، الذي قضى مع عدد من أفراد أسرته في غارة إسرائيلية على منزله في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن القصف الإسرائيلي العنيف استمر من الجو والبر والبحر في معظم أنحاء قطاع غزة، وخاصة في مخيمات اللاجئين في وسط غزة.

وأفادت المصادر بأن العمليات البرية والقتال العنيف بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية مع الغارات الجوية والصواريخ التي أصابت الوحدات السكنية والبنية التحتية، أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من القتلى.

وحدث ذلك في المناطق التي انتقل إليها الفلسطينيون بناءً على أوامر من القوات الإسرائيلية بالانتقال من شمال غزة.





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