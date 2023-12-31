الرياضة السعودية تبدأ المسار الثاني لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية



أعلنت وزارة الرياضة السعودية، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، البدء في المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، قد أطلق المشروع تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي.

ويتضمن المسار الثاني من المشروع، تسجيل اهتمام الجهات الراغبة محليا وعالميًا في الاستثمار بالأندية الرياضية؛ كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح.

يشار إلى أن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أعلن في يونيو الماضي، يقوم على ثلاثة أهداف استراتيجية وجوهرية، تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، نحو تحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، علاوة على تحقيق التنظيم، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى العمل على تطوير البنى التحتية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجماهير الرياضية.

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