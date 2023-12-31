مرزوق الزبون مبارك الترفيع
التاريخ
12/31/2023 9:26:13 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يتقدم الإعلامي احمد القاسم بأسمى آيات التهنئة والتبريك من الأخ مرزوق علي
السرور الزبون بمناسبة ترفيعه إلى الدرجة
الرابعة
في وزارة التنمية
الاجتماعية.
كل التوفيق والنجاح الدائم وعقبال الخاصة
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