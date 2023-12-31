بلماضي يستبعد منتخب الجزائر من قائمة المرشحين للتتويج بأمم أفريقيا

استبعد جمال بلماضي، المدير الفني المنتخب الجزائري لكرة القدم، فريقه من قائمة المرشحين للتتويج ببطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار.

وقال بلماضي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عشية التوجه لتوجو لخوض معسكر اعدادي يستمر حتى العاشر من الشهر المقبل: "في الغالب المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب هي دائما نفسها على غرار تونس، والمغرب ومصر وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا".

وأضاف: "لا يمكن لاحد التنبؤ بمن سيفوز بالبطولة المقبلة، يمكن لبعض المنتخبات أن تصنع المفاجأة. نحن خرجنا في النسخة الماضية من الدور الأول لذا أقول بأننا لسنا من أبرز المرشحين".

وتابع : "نحن ذاهبون بطموح كبير، سنعمل بهدوء وجدية، مثلما قمنا به في السنوات الماضية، على أمل بلوغ أبعد حد".

وأكد بلماضي، أن دورة كوت ديفوار ستكون ذات مستوى عال، لافتا إلى أنه يشعر بأن لاعبي المنتخب الجزائري لديهم رغبة في صنع شيء ما، وحتى الرغبة في الثأر لدى البعض الأخر لما حدث في النسخة الماضية بالكاميرون عندما خرج "الخضر" من الدور الأول في مفاجأة مدوية.

كما اعترف أن المواجهة أمام أنجولا في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لن تكون سهلة إطلاقا لأنها ستكون "ضد منافس يقاتل بشراسة على أرضية الميدان".

ولفت أن عددا من لاعبي المنتخب الجزائري سيكتشفون أمم أفريقيا لأول مرة مثل عوار، وغويري ولعروسي وآيت نوري، مثلما كان الحال بالنسبة لبن ناصر، وبوداوي وعطال، في نسخة 2019.

واستطرد "قمنا حتى الآن بإعداد اللاعبين الذين التحقوا بنا منذ 20 ديسمبر فرديا. عدة لاعبين سيكتشفون أجواء البطولة، القائمة فيها مزيج من لاعبين ذوي خبرة وآخرون متوهجون لتقديم الإضافة. نحن ذاهبون لكوت ديفوار من أجل الفوز".

من جهة أخرى، برر بلماضي, اختيار توجو لإقامة المعسكر الاعدادي الذي يسبق انطلاق كأس أمم إفريقيا ويتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب المحلي لصاحب الأرض ثم بورندي يومي 5 و9 من الشهر المقبل على الترتيب، بكون مناخ توجو يشبه مناخ كوت ديفوار.

يذكر أن منتخب الجزائر، الفائز باللقب عامي 1990 و2019، سيواجه بوركينا فاسو وموريتانيا يومي 20 و23 من الشهر المقبل لحساب الجولتين الثانية والثالثة من مباريات المجموعة الرابعة التي تقام مبارياتها بمدينة بواكي.

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