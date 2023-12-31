تعرض للطعن بالسكين في رقبته..العثور على عداء أوغندي مقتولاً داخل سيارة

(MENAFN
- Al-Bayan)
عُثر على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات ميتا داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه مقر العديد من العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة، حيث أشارت وسائل الاعلام المحلية إلى أنه تعرض للقتل.
ودافع كيبلاغات المولود في كينيا (34 عاما) عن ألوان أوغندا في سباق 3 الاف م موانع في المحافل الدولية وتحديدا في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم لألعاب القوى.
وجدت جثته في سيارة مساء السبت في منطقة ريفت فاليه.
وقال رئيس الشرطة المحلية ستيفن أوكال للصحافة المحلية بان كيبلاغات تعرض لطعنة بالسكين في رقبته.
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