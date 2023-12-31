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تعرض للطعن بالسكين في رقبته..العثور على عداء أوغندي مقتولاً داخل سيارة

12/31/2023 9:26:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عُثر على العداء الأوغندي بنجامين كيبلاغات ميتا داخل سيارة في ضواحي منطقة ريفت فاليه مقر العديد من العدائين الأفارقة في المسافات الطويلة، حيث أشارت وسائل الاعلام المحلية إلى أنه تعرض للقتل.

ودافع كيبلاغات المولود في كينيا (34 عاما) عن ألوان أوغندا في سباق 3 الاف م موانع في المحافل الدولية وتحديدا في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم لألعاب القوى.

وجدت جثته في سيارة مساء السبت في منطقة ريفت فاليه.

وقال رئيس الشرطة المحلية ستيفن أوكال للصحافة المحلية بان كيبلاغات تعرض لطعنة بالسكين في رقبته.

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