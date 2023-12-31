توقعات بسقوط أمطار في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س .. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:00 والمد الثاني عند الساعة 06:17 والجزر الأول عند الساعة 09:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:48.

وفي بحر عمان، الموج خفيف إلى متوسط قد يضطرب ليلاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:10 والمد الثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 18:37 والجزر الثاني عند الساعة 07:58.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 19 85 50

دبي 26 20 80 50

الشارقة 28 19 85 50

عجمان 26 19 85 50

أم القيوين 26 17 85 50

رأس الخيمة 28 19 85 45

الفجيرة 26 20 85 50

العـين 27 16 95 45

ليوا 27 16 95 50

الرويس 25 19 80 50

السلع 26 20 80 45

دلـمـا 25 20 80 45

طنب الكبرى 24 22 75 50

طنب الصغرى 24 22 75 50

أبو موسى 28 21 80 50





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