بنات المـلوك .. قصيدة لـ «محمد بن راشد»

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه في إنستغرام قصيدة بعنوان بنات المـلوك جاء فيها:



لـيلي أنـا غـير مع ليلى القصيد العنود

وقـصـيدتي يـزيـدها مـر الـليالي صـبا

وفـهمي أنـا غـير مـاتحدّه مدود وسدود

ولــو خـبـا نــور الأفـهـام هــو مــا خـبا

وعـلمي أنا غير مايبغي حضور وشهود

عــطـيّـة الله لــــي عــــزّت لــمـن يـطـلـبا

وقلبي أنا غير مايخاف الجفا والصدود

وحـبيبتي غـير تـحيا بـين وحـش الـظّبا

وصـدري أنا غير واسع مالوسعه حدود

كـنّـه بـلـد فــي إتـسـاعه لـلـمدى يـتعبا

وجـندي أنا غير ماتشبه جنودي الجنود

مـاحـد لـجـندي ولــو حــاول لـهم يـغلبا

وبـحري أنـا غـير مـاتوصل لـقاعه بـلود

ومـن دخـل فـي عواصيف الخطر يركبا

وخـوي أنـا غـير له سمعه ع دق الرعود

لــه سـيرة الـمجد كـانه جـاك عـنه الـنبا

هــذي الامــارات مـحـلوه عـليها الـعقود

بــنـات الـمـلـوك وحـيـاتي لـهـا بــو هـبـا









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