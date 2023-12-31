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أحمد بن محمد: نبدأ في 2024 محطة جديدة في رسم مستقبل مزدهر لدبي والإمارات

12/31/2023 9:26:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن عاماً مضى وهو يحمل معه أجمل الإنجازات... ونبدأ في عام 2024 محطة جديدة في رسم مستقبل مزدهر لدبي ولدولة الإمارات في مختلف المجالات.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "عام مضى وهو يحمل معه أجمل الإنجازات... ونبدأ في عام 2024 محطة جديدة في رسم مستقبل مزدهر لدبي ولدولة الإمارات في مختلف المجالات. كل عام وبلادنا بخير... كل عام وشعوب العالم بخير وسعادة وازدهار".


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