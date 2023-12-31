مكتوم بن محمد: عامٌ جديد يقبل علينا نتمنى فيه السلام والخير للعالم ولوطننا وشعبنا الرفعة والازدهار

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن عاماً جديداً يقبل علينا بفرصه وإمكانياته وتحدياته، متمنياً سموه في العام الجديد للعالم السلام والخير، ولوطننا وشعبنا الرفعة والازدهار.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "يقبل علينا عامٌ جديد بفرصه وإمكانياته وتحدياته، نتمنى فيه للعالم السلام والخير، ولوطننا وشعبنا الرفعة والازدهار".

وأضاف سموه "أمامنا في الإمارات رؤىً كبرى وغايات عظيمة نسعى لتحقيقها، ونأمل أن يكون هذا العام خطوةً أخرى باتجاه هذه الرؤى والغايات، وأن نضع الإمارات نصب أعيننا في كلّ حلم وهدف وإنجاز. كلّ عامٍ وأنتم بخير".





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