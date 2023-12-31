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حمدان بن محمد: نمضي بثبات نحو مستقبل مشرق لتظل دبي والإمارات نموذجاً في إسعاد كل من يعيش على أرضها

12/31/2023 9:26:01 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن دبي والإمارات تسيران نحو مستقبل مشرق لتكونا نموذجاً في إسعاد كل من يعيش على أرضهما.

وكتب سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "مع بداية عام جديد.. نسأل الله أن يجعله عام خير لبلادنا والعالم. نبدأ العام الجديد بهمة وعزيمة فريق عمل واحد، لدنيا المؤهلات والطموح لتحقيق المزيد من الإنجازات في جميع المجالات، نمضي بثبات نحو مستقبل مشرق بكل ثقة، لتظل دبي والإمارات نموذجاً في إسعاد كل من يعيش على أرضها".


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