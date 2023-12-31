محمد بن راشد: كل عام ووطني الحبيب في مجد وعز وتطور

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن فخر سموه بما تحقق خلال عام 2023.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في منصة إكس "نودع اليوم عاماً إماراتياً مضى .. ونستقبل عاماً جديداً .. نودع 2023 وكلنا فخر بما حققناه وأنجزناه .. وكلنا شكر لله الذي وفقنا وسددنا وحفظ استقرارنا وأدام ازدهارنا "..

وأضاف سموه "نستقبل العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز .. كل عام ووطني الحبيب في مجد وعز وتطور .. كل عام وذرات ترابه عزيزة غالية مصونة.. كل عام وأبناء وطني في خير وإلى خير وسعادة.. وكل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أفضل وأعظم وأكثر استقراراً وسلاماً ".





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