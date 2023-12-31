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السعايدة: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر كانون الثاني بقيمة صفر

12/31/2023 9:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الأحد تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر كانون الأول الحالي.




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