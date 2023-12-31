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البريد: تخفيض المديونية ولا عجز ماليا خلال العام الحالي

12/31/2023 9:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، إن الشركة عملت خلال العام الحالي من دون أي عجز مالي، واستطاعت تخفيض المديونية بما يقارب 6 .1 مليون دينار ، إضافة إلى إجراء تسويات مع كبار الدائنين، وحل جميع القضايا العمالية .


جاء ذلك، خلال الاجتماع الأخير الذي عقده مجلس إدارة الشركة لهذا العام، اليوم الأحد، برئاسة الداوود وحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، ونائب الرئيس أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وأعضاء مجلس الادارة، عبد القادر البطاينة، وعمر الطويل، وفادي قطيشات.

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