وزير إسرائيلي: علينا تشجيع سكان غزة على الهجرة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه علينا تشجيع سكان قطاع غزة على الهجرة فهم يعيشون في ضائقة وفقر.
وأضاف سموتريتش أنه لو بقي في غزة 100 ألف أو 200 ألف عربي فالحديث عن اليوم التالي سيختلف كثيرا.
وتابع: الإسرائيليون يرغبون بالعودة لغزة لأنها مكان جميل وسيحولون الصحراء لمكان مزدهر.
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