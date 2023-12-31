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وزير إسرائيلي: علينا تشجيع سكان غزة على الهجرة

12/31/2023 9:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه علينا تشجيع سكان قطاع غزة على الهجرة فهم يعيشون في ضائقة وفقر.


وأضاف سموتريتش أنه لو بقي في غزة 100 ألف أو 200 ألف عربي فالحديث عن اليوم التالي سيختلف كثيرا.


وتابع: الإسرائيليون يرغبون بالعودة لغزة لأنها مكان جميل وسيحولون الصحراء لمكان مزدهر.

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