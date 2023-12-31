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إقرار السياسة الحضرية الوطنية للأردن

12/31/2023 9:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - جرى اليوم الأحد إقرار "السياسة الحضرية الوطنية للأردن" خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الذي ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان رئيس اللجنة، بحضور أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس بريزات، ونائب مدير المكتب الوطني لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) الدكتورة لبنى شاهين.


وسترفع السياسة الحضرية الوطنية للأردن إلى مجلس الوزراء بهدف الاطلاع عليها، وتشكيل فريق وطني من أعضاء اللجنة التوجيهية لغايات المباشرة في تطبيقها على أرض الواقع.

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