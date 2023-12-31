هجمات إسرائيلية على مواقع لحزب الله جنوبي لبنان

هجمات إسرائيلية على مواقع لحزب الله جنوبي لبنان
التاريخ
12/31/2023 9:15:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم بنى تحتية ومواقع عسكرية لحزب الله في قرية رامية جنوبي لبنان.
وأشار إلى أنه استهدف أيضا أمس منصة لإطلاق الصواريخ قرب منطقة الخيام استخدمها حزب الله لمهاجمة الجليل الأعلى.
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