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هجمات إسرائيلية على مواقع لحزب الله جنوبي لبنان

12/31/2023 9:15:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم بنى تحتية ومواقع عسكرية لحزب الله في قرية رامية جنوبي لبنان.


وأشار إلى أنه استهدف أيضا أمس منصة لإطلاق الصواريخ قرب منطقة الخيام استخدمها حزب الله لمهاجمة الجليل الأعلى.

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