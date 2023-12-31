وزير خارجية عُمان: يجب ألا يسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب

وزير خارجية عُمان: يجب ألا يسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب
التاريخ
12/31/2023 9:15:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي -في اتصال مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون-، إن بلاده ترفض المعايير المزدوجة، ويجب ألا يُسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب، مؤكدا مواصلة الجهود على المستوى الدولي لإنهاء الحرب على غزة.
وذكرت الخارجية العمانية أن الوزيرين ناقشا في اتصالهما الأوضاع في غزة، والملاحة في البحر الأحمر.
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