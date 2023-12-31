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وزير خارجية عُمان: يجب ألا يسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب

12/31/2023 9:15:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي -في اتصال مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون-، إن بلاده ترفض المعايير المزدوجة، ويجب ألا يُسمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب، مؤكدا مواصلة الجهود على المستوى الدولي لإنهاء الحرب على غزة.


وذكرت الخارجية العمانية أن الوزيرين ناقشا في اتصالهما الأوضاع في غزة، والملاحة في البحر الأحمر.

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