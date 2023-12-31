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ندوة باليرموك تناقش الترتيبات التيسيرية للطلبة ذوي الاعاقة

12/31/2023 9:15:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة اليرموك، اليوم الأحد ، ندوة تناولت "الترتيبات التيسيرية للطلبة ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي - جامعة اليرموك نموذجا"، التي تأتي احتفاء باليوم العالمي للإعاقة .


وتحدث في الندوة الدكتور محمد مهيدات من قسم علم النفس الإرشادي والتربوي، ومدير مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة الدكتور علاء المخزومي ، وطالبة الماجستير آية الجراروة، وأدارها الدكتور أحمد الغليلات.

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