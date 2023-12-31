ندوة باليرموك تناقش الترتيبات التيسيرية للطلبة ذوي الاعاقة

وتحدث في الندوة الدكتور محمد مهيدات من قسم علم النفس الإرشادي والتربوي، ومدير مركز التعلم الإلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة الدكتور علاء المخزومي ، وطالبة الماجستير آية الجراروة، وأدارها الدكتور أحمد الغليلات.

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