الإحصاءات: 4.40% انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً في أسعار المنتجين الصناعيين نسبته (2.95%) مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022، وانخفاضًا بنسبة (1.23%) مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه.



وبحسب الإحصاءات انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين على المستوى التراكمي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 بنسبة (4.40%) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.



بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2023 ما مقداره 136.42 مقابل 140.56 للشهر نفسه من عام 2022، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2023 ما مقداره 136.42 مقابل 138.11 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه. وعلى المستوى التراكمي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين ما مقداره135.67 مقابل 141.92 للفترة نفسها من عام 2022.



وعلى الصعيد السلعي، فقد أسهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر تشرين ثاني من عام 2023 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022 انخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (3.32%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، وانخفاض أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (4.97%) والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، في حين ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 6.01% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.



وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين ثاني من عام 2023 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.63%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 1.81% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة 0.50% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 بالفترة نفسها من عام 2022، انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (5.37%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة (1.13%) والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.84% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%.