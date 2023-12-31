نتنياهو: إعادة سكان الشمال تتطلب مواصلة القتال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إعادة سكان الشمال إلى منازلهم تتطلب مواصلة القتال.



وأكد أن حكومته ستعيد الأمن لسكان الشمال سواء عبر الخيار الدبلوماسي، أو من خلال عملية عسكرية.

بدوره قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إن إسرائيل لا تستطيع إعادة المستوطنين إلى الشمال "ونحن في قلب المعركة" مؤكدا أن على تل أبيب وقف الحرب على غزة لتتوقف الحرب في لبنان.

