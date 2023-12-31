نتنياهو: إعادة سكان الشمال تتطلب مواصلة القتال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إعادة سكان الشمال إلى منازلهم تتطلب مواصلة القتال.
وأكد أن حكومته ستعيد الأمن لسكان الشمال سواء عبر الخيار الدبلوماسي، أو من خلال عملية عسكرية.
بدوره قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إن إسرائيل لا تستطيع إعادة المستوطنين إلى الشمال "ونحن في قلب المعركة" مؤكدا أن على تل أبيب وقف الحرب على غزة لتتوقف الحرب في لبنان.
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