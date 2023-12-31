Sunday, 31 December 2023 04:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نتنياهو: إعادة سكان الشمال تتطلب مواصلة القتال

12/31/2023 8:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إعادة سكان الشمال إلى منازلهم تتطلب مواصلة القتال.


وأكد أن حكومته ستعيد الأمن لسكان الشمال سواء عبر الخيار الدبلوماسي، أو من خلال عملية عسكرية.

بدوره قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إن إسرائيل لا تستطيع إعادة المستوطنين إلى الشمال "ونحن في قلب المعركة" مؤكدا أن على تل أبيب وقف الحرب على غزة لتتوقف الحرب في لبنان.

MENAFN31122023000208011052ID1107672078

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث