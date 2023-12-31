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الحكومة تقرر تخفيض أسعار المحروقات للشهر المقبل

12/31/2023 8:11:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الأحد اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 كانون الثاني المقبل).


واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر كانون الأول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الثاني الماضي.


وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، فقد تبين انخفاض سعر السولار بمقدار (30) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (20) فلساً/لتر وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (30) فلساً/لتر.


وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع السولار ليصبح (720) فلساً/لتر بدلاً من (750) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (895) فلساً/لتر بدلاً من (915) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1130) فلساً/لتر بدلاً من (1160) فلساً/لتر.


كما قررت اللجنة تثبيت سعر مادة الكاز لشهر كانون الثاني المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير/ أسطوانة.


يذكر أن تخفيض أسعار السولار والبنزين يجري للمرة الثالثة على التوالي لعام 2023 وفقاً للأسعار العالمية.

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