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21822 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

12/31/2023 8:11:33 AM
(MENAFN- Amman Net) ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الى 21822 في حين ارتفع عدد المصابين بالقصف الاسرائيلي الى 56451، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان، في اليوم 86 للعدوان الاسرائيلي على القطاع، ارتكب الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث استشهد خلال 24 ساعة الماضية 150 مدنيا وأصيب 286 آخرون بجروح.

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