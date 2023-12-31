21822 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

21822 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة
التاريخ
12/31/2023 8:11:33 AM
(MENAFN
- Amman Net) ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الى 21822 في حين ارتفع عدد المصابين بالقصف الاسرائيلي الى 56451، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد.
وقالت الوزارة في بيان، في اليوم 86 للعدوان الاسرائيلي على القطاع، ارتكب الاحتلال 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، حيث استشهد خلال 24 ساعة الماضية 150 مدنيا وأصيب 286 آخرون بجروح.
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