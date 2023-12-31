Sunday, 31 December 2023 04:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب فرنسي: المسؤولون الإسرائيليون يرتكبون إبادة جماعية في غزة

12/31/2023 8:11:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/PNN- قال النائب عن حزب فرنسا الأبية توماس بورتس، إن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون "إبادة جماعية" في غزة، مطالبا حكومة بلاده بفرض عقوبات على إسرائيل.

وشارك بورتس عبر حسابه على منصة "إكس"، خبرا يتضمن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها الأخير "رفضت الرضوخ للضغوط الدولية التي تطالب بوقف الحرب قبل أن نحقق أهدافنا".

وعلق النائب الفرنسي على تصريحات نتنياهو: "هذا المتعصب اليميني المتطرف (نتنياهو)، المدمن على كراهية فلسطين، يجب أن يصبح غير قادر على إيذاء الآخرين".

وأكد أنه يتعين على فرنسا أن تبدأ فورا إجراءات فرض عقوبات ضد إسرائيل.

MENAFN31122023000205011050ID1107672075

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث