نائب فرنسي: المسؤولون الإسرائيليون يرتكبون إبادة جماعية في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN- قال النائب عن حزب فرنسا الأبية توماس بورتس، إن المسؤولين الإسرائيليين يرتكبون "إبادة جماعية" في غزة، مطالبا حكومة بلاده بفرض عقوبات على إسرائيل.

وشارك بورتس عبر حسابه على منصة "إكس"، خبرا يتضمن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها الأخير "رفضت الرضوخ للضغوط الدولية التي تطالب بوقف الحرب قبل أن نحقق أهدافنا".

وعلق النائب الفرنسي على تصريحات نتنياهو: "هذا المتعصب اليميني المتطرف (نتنياهو)، المدمن على كراهية فلسطين، يجب أن يصبح غير قادر على إيذاء الآخرين".

وأكد أنه يتعين على فرنسا أن تبدأ فورا إجراءات فرض عقوبات ضد إسرائيل.