السودان 2023.. عام الحرب والنزوح

يستقبل السودانيون عامهم الجديد تحت أزيز الطيران الحربي ودوي المدافع، في حرب لم يسبق لها مثيل طوال تاريخ الحروب السودانية، فالتهمت نيرانها أخضر البلاد ويابسها، ولم يصل طرفاها بعد إلى الإرادة الكافية لإيقافها، مما زاد من رقعة تمددها لتصل إلى ولايات لم تشهد نزاعات مسلحة من قبل، وحصدت آلتها عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، في ظل أوضاع إنسانية مأسوية يعيشها الملايين الذين فروا ما بين لاجئ بدول الجوار ونازح تتقاذفهم الظروف القاسية.

بدأ العام 2023 بتراشق سياسي وانتهى بتناحر عبر البندقية، بعد أن فشلت المبادرات السياسية الخجولة في إيجاد صيغة سياسية تضمن استقرار البلاد وتحفظ أمنها ووحدة نسيجها الاجتماعي، وتحول الصراع السياسي بفعل دعاة الفتنة إلى حرب ضروس بين ضلعي المؤسسة العسكرية الجيش وقوات الدعم السريع، دفع المدنيون البسطاء أثماناً باهظة لخلافات السياسيين الذين أتاحت لهم ثورة الشعب التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير وجماعته المتطرفة فرصة إعادة بناء الدولة السودانية على أسس الحرية والسلام والعدالة، ولكن خلافاتهم أضاعت ما ضحى من أجلها شباب الثورة.

ولم يكن الاتفاق الإطاري الذي وقع عليه في أواخر العام 2022 إلا بداية لخلاف جديد لحيث شهد بداية العام 2023 والذي كان مقرراً فيه مناقشة القضايا العالقة في الاتفاق الإطاري مشادات ومناكفات حادة، بسبب الاستقلالية التي منحها الاتفاق الإطاري لقوات الدعم السريع، والتي أثارت حفيظة القوات المسلحة، وكانت قاصمة الظهر عدم التوافق حول تحديد مدد دمج قوات الدعم السريع وبناء جيش وطني موحد.

ولم تفلح المساعي والجهود الإقليمية والدولية في كبح تلك الخلافات، على الرغم من تحديد الأول من أبريل موعداً للتوقيع النهائي على الاتفاق السياسي الذي تشارك فيه جملة من القوى السياسية على رأسها تحالف الحرية والتغيير، وتشتت الجهود ما بين خلافات القوى السياسية فيما بينها، والمشاركات الخشنة داخل المكون العسكري.

ومثل شهر أبريل 2023 نقطة فاصلة ليس فيما بين شقي المكون العسكري فحسب، وإنما نقطة فاصلة في تاريخ البلاد، وبدأت إرهاصات ذلك من خلال التحركات العسكرية من قبل الجانبين، إذ حرك الدعم السريع قواته ناحية قاعدة مروي العسكرية، ونشر قواته في مناطق جديدة دون علم قيادة الجيش، بجانب تحركات مماثلة قامت بها القوات المسلحة، الأمر الذي جعل الأجواء ملغمة في انتظار الاشتعال والذي كانت شرارتها في الخامس عشر من أبريل من العام 2023، إذ استيقظ السودانيون في العاصمة الخرطوم على أصوات الرصاص، ووجد المدنيون أنفسهم تحت رحمة المدافع وغارات الطيران الحربي.

وتاهت ذكرى استقلال البلاد الثامنة والستون وسط أحلام الملايين المشردين في الأصقاع بحثاً عن وطن آمن مستقر، بعد أن استطال أمد الحرب التي دخلت شهرها التاسع، وتمددت ميادينها، وسط البلاد وغربها، فيما لا تزال بقية الولايات الآمنة مهددة بلهيبها.





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