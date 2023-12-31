51 مليون درهم حصيلة المزاد العلني للوحات أرقام المركبات المميزة بدبي

بلغت حصيلة إيرادات آخر مزادٍ علني لعام 2023 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي وهو المزاد رقم (114) في سلسلة هذه المزادات، (51) مليونا و(216) ألف درهم. وقد جرت فعاليات المزاد بفندق جراند حياة بدبي أمس السبت.

وحقق الرقم (AA30) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ(4) ملايين و(540) ألف درهم، تلاه الرقم (O48) بـ (2) مليون و(804) آلاف درهم، والرقم (AA555)، الذي بِيعَ بـ (2) مليون و(560) ألف درهم، والرقم (T64) بـ (2) مليون و(400) ألف درهم ثم الرقم (Q66666) وبِيعَ بـ (1) مليون و(610) آلاف درهم.



وطرحت الهيئة في مزادها العلني هذا (90) رقماً مميزاً، شملت أرقامًا ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: (AA-I-J -M-N-O -Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z).

وتتبع هيئة الطرق والمواصلات خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم.



وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال.





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