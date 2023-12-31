51 مليون درهم حصيلة المزاد العلني للوحات أرقام المركبات المميزة بدبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
بلغت حصيلة إيرادات آخر مزادٍ علني لعام 2023 لأرقام اللوحات المميّزة للمركبات في دبي وهو المزاد رقم (114) في سلسلة هذه المزادات، (51) مليونا و(216) ألف درهم. وقد جرت فعاليات المزاد بفندق جراند حياة بدبي أمس السبت.
وحقق الرقم (AA30) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بـ(4) ملايين و(540) ألف درهم، تلاه الرقم (O48) بـ (2) مليون و(804) آلاف درهم، والرقم (AA555)، الذي بِيعَ بـ (2) مليون و(560) ألف درهم، والرقم (T64) بـ (2) مليون و(400) ألف درهم ثم الرقم (Q66666) وبِيعَ بـ (1) مليون و(610) آلاف درهم.
وطرحت الهيئة في مزادها العلني هذا (90) رقماً مميزاً، شملت أرقامًا ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية، للوحات المميزة للمركبات من الفئات: (AA-I-J -M-N-O -Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z).
وتتبع هيئة الطرق والمواصلات خلال طرح الأرقام المميزة في مزاداتها العلنية والإلكترونية، استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة وتستند إلى الحيادية والشفافية وإتاحة الفرص المتكافئة لعشّاق الأرقام المميزة، الذين يسعون إلى اقتنائها من خلال مزادات الهيئة لأن هذه الأرقام المميزة تمثل مناسبات ورموز وأحداث ومحطات مهمة في حياتهم.
وتحظى هذه المزادات بأهمية بالغة لدى الهيئة لأنها تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال.
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