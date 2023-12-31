بشهادة «غينس» .. مهرجان الشيخ زايد وجهة عالمية لأضخم عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة

يستعد مهرجان الشيخ زايد 2023 - 2024، المقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، لاستقبال عام 2024 بعروض استثنائية للألعاب النارية التي ستضيئ سماء منطقة المهرجان عند الساعة الـ 12 من ليل اليوم الأحد، في حدث بات ينتظره مئات ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.

ويجتذب برنامج الاحتفال الذي ينظمه المهرجان سنويا لاستقبال العام الجديد، الزائرين العرب والأجانب من الخارج، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، للاستمتاع بفخامة وضخامة العروض المقامة بهذه المناسبة التي تتضمن إلى جانب عرض الألعاب النارية عروضا فلكلورية وفنية عالمية وفعاليات ترفيهية للزوار، إضافة إلى فعاليات وأنشطة متنوعة مخصصة للأطفال.

وعلى عادته، يفي المهرجان في كل عام بوعوده بتقديم أكبر وأجمل عروض الألعاب النارية ليلة رأس السنة على مستوى العالم، التي باتت تحجز مكانها سنويا في "سجل غينيس للأرقام القياسية".

(2024)

ويستقبل مهرجان الشيخ زايد مساء اليوم الأحد سنة 2024 بعرض للألعاب النارية يستمر لأكثر من 60 دقيقة متواصلة، ليحطم 4 أرقام قياسية جديدة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من نواحي الكمية والوقت والشكل، كما سيحظى زوار المهرجان أول مرة بفرصة مشاهدة أكثر من 5,000 طائرة مسيرة، وهي ترسم لوحات فنية في سماء الوثبة، وتحطم رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وسيستمتع الزوار أيضا بأضخم عرض لليزر يستخدم لأول مرة في المنطقة، إضافة عروض نافورة الإمارات والأضواء المصاحبة على إيقاع الموسيقى.

(2023)

ونجح مهرجان الشيخ زايد، بمناسبة استقبال العام 2023 في تحطيم 4 أرقام قياسية في زمن واحد، 3 منها تخص الألعاب النارية، ورقم قياسي جديد يخص الطائرات بدون طيار "درونز".

وتم تسجيل أكثر عدد ألعاب نارية مروحية تقذف في 30 ثانية، وأكثر عدد ألعاب نارية تقذف خلال 30 ثانية "دواليب"، وأكثر عدد للألعاب النارية المتكررة في 30 ثانية، إضافة إلى أكبر تشكيل لرمز استجابة سريع تقوم به طائرات دون طيار "درونز".

(2022)

وسجل مهرجان الشيخ زايد ثلاثة أرقام قياسية جديدة في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مع العام 2022 بأضخم عرض للألعاب النارية، والذي أضاء سماء منطقة الوثبة بتشكيلات وألوان متعددة أبهرت الحضور.

وشهد المهرجان الشيخ زايد استعراضات استثنائية حطم خلالها الرقم القياسي لأكبر عدد من الألعاب النارية من حيث الكمية والوقت والشكل لمدة 40 دقيقة متواصلة والذي منح زواره تجربة استثنائية مع دخول العام الجديد.

وقدم المهرجان عرض الدرون الضخم الذي طاف سماء الوثبة بعنوان "WELCOME 2022" باستخدام 2022 طائرة درون والذي يعد الأول من نوعه في العالم في ذلك الحين.

(2021)

وحطم مهرجان الشيخ زايد رقمين قياسيين عالميين مسجلين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية مع استقبال زوراه للدقائق الأولى من العام 2021 بعروض ضخمة للألعاب النارية التي أضاءت سماء منطقة الوثبة لمدة 35 دقيقة متواصلة وتم إطلاقها من 16 برجا بتشكيلات وألوان متعددة أبهرت الحضور.

ونجح المهرجان في تحطيم رقمين قياسيين عالميين مسجلين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية حيث تم للمرة الأولى في العالم استخدام تقنية الـGirandola لتحطيم الرقم القياسي في عدد الطلقات بإطلاق 300 طلقة Girandola في وقت زمني مدته 30 ثانية، كما تم للمرة الأولى في العالم تحطيم الرقم القياسي المسجل بموسوعة غينيس لأضخم عرض ألعاب نارية بأكبر عدد طلقات بخط مستقيم.





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